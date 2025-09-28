Pampasan Saintis Data in United States di realtor.com berkisar dari $141K seyear untuk T2 hingga $196K seyear untuk T5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $181K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan realtor.com. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
