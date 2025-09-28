Direktori Syarikat
Realtek Semiconductor
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Realtek Semiconductor Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Taiwan di Realtek Semiconductor berjumlah NT$3.37M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Realtek Semiconductor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$3.37M
Tahap
hidden
Asas
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Realtek Semiconductor in TaiwanPengurus Kejuruteraan Perisian最高薪酬方案，年度總薪酬為NT$6,032,253。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Realtek SemiconductorPengurus Kejuruteraan Perisian職位 in Taiwan年度總薪酬中位數為NT$3,452,487。

