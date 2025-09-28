Direktori Syarikat
Realtek Semiconductor
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Realtek Semiconductor Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Taiwan di Realtek Semiconductor berjumlah NT$2.34M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Realtek Semiconductor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$2.34M
Tahap
L7
Asas
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan NT$953K+ (kadang kala NT$9.53M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Rangkaian

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,566,712. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Jurutera Perisian role in Taiwan is NT$1,658,130.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Realtek Semiconductor

Syarikat Berkaitan

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain