Pakej pampasan Pengurus Projek median in Taiwan di Realtek Semiconductor berjumlah NT$3.42M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Realtek Semiconductor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$3.42M
Tahap
8
Asas
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.52M
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
14 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Realtek Semiconductor in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$5,207,790. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Realtek Semiconductor untuk peranan Pengurus Projek in Taiwan ialah NT$3,308,468.

