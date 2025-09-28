Direktori Syarikat
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Pereka Produk Gaji

Pakej pampasan Pereka Produk median in Taiwan di Realtek Semiconductor berjumlah NT$2.11M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Realtek Semiconductor. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$2.11M
Tahap
6
Asas
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.17M
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Sumber Lain