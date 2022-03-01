Direktori Syarikat
RealSelf
RealSelf Gaji

Julat gaji RealSelf adalah dari $105,470 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $216,240 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja RealSelf. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $148K
Penganalisis Perniagaan
$105K
Pemasaran
$113K

Pereka Produk
$125K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$216K
Soalan Lazim

O cargo mais bem pago reportado na RealSelf é Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $216,240. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na RealSelf é $124,620.

