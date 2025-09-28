Direktori Syarikat
RealPage
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

RealPage Arkitek Penyelesaian Gaji

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in United States di RealPage berjumlah $127K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan RealPage. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Jumlah setahun
$127K
Tahap
E13
Asas
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Tahun di syarikat
12 Tahun
Tahun pengalaman
19 Tahun
Apakah tahap kerjaya di RealPage?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Arkitek Penyelesaian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di RealPage in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $185,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RealPage untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $127,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk RealPage

Syarikat Berkaitan

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain