Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in United States di RealPage berjumlah $149K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan RealPage. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
RealPage
Financial Analyst
Richardson, TX
Jumlah setahun
$149K
Tahap
senior finance manager
Asas
$125K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di RealPage?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di RealPage in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $246,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RealPage untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $149,000.

Sumber Lain