Realogy Gaji

Julat gaji Realogy adalah dari $100,509 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $185,925 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Realogy. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $176K
Saintis Data
$186K
Sumber Manusia
$101K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$111K
Pereka Produk
$140K
Pengambilan Pekerja
$129K
Arkitek Penyelesaian
$159K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

据报道，Realogy最高薪的职位是Saintis Data at the Common Range Average level，年总薪酬为$185,925。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Realogy的年总薪酬中位数为$139,695。

