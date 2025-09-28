Direktori Syarikat
REA Group Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Australia di REA Group berjumlah A$205K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan REA Group. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Jumlah setahun
A$205K
Tahap
Lead Developer
Asas
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di REA Group?

A$249K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di REA Group in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$335,240. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di REA Group untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Australia ialah A$192,062.

