REA Group Gaji

Julat gaji REA Group adalah dari $76,389 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $144,619 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja REA Group. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $106K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Pengurus Produk
Median $127K
Pereka Produk
Median $76.4K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $131K
Penganalisis Data
$100K
Saintis Data
$119K
Arkitek Penyelesaian
$145K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at REA Group is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,619. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at REA Group is $119,100.

