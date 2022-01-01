Direktori Syarikat
RBC
RBC Gaji

Gaji RBC berkisar dari $36,123 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas RBC. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Jurutera iOS

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Penganalisis Perniagaan
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Pengurus Produk
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Saintis Data
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Penganalisis Kewangan
Median $64.3K

Risk Analyst

Pereka Produk
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Pereka UX

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $127K
Penganalisis Data
Median $57.7K
Pengurus Projek
Median $71.1K
Jurubank Pelaburan
Median $75.1K
Arkitek Penyelesaian
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Penyelidik UX
Median $86.7K
Aktuari
Median $68.7K
Akauntan
Median $71K
Operasi Perniagaan
Median $51.1K
Khidmat Pelanggan
Median $38K
Pemasaran
Median $101K
Jualan
Median $36.1K
Pengurus Program
Median $138K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $99K
Pengurus Program Teknikal
Median $100K
Pengurus Sains Data
Median $82.1K
Pembantu Pentadbiran
$38.3K
Pembangunan Perniagaan
$44.7K
Ketua Kakitangan
$201K
Pembangunan Korporat
$110K
Pereka Grafik
$48.9K
Sumber Manusia
$200K
Undang-undang
$56.8K
Perunding Pengurusan
$44.4K
Operasi Pemasaran
Median $69.5K
Pengurus Rakan Kongsi
$113K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$164K
Penulis Teknikal
$45.2K
Jumlah Ganjaran
$95.6K
Kapitalis Ventura
$121K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di RBC, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di RBC ialah Ketua Kakitangan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RBC ialah $79,163.

