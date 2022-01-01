Direktori Syarikat
Razorpay
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Razorpay Gaji

Julat gaji Razorpay adalah dari $4,880 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Pemasaran di hujung bawah hingga $200,862 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Razorpay. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera DevOps

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $101K
Pengurus Produk
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Pereka Produk
Median $44.8K

Pereka UX

Penganalisis Perniagaan
Median $22.8K
Saintis Data
Median $33.9K
Pengurus Program Teknikal
Median $58.2K
Pembangunan Perniagaan
$73.2K
Penganalisis Data
$14K
Pengurus Sains Data
$194K
Sumber Manusia
$76.3K
Perunding Pengurusan
$63.8K
Pemasaran
$33.6K
Operasi Pemasaran
$4.9K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$67.4K
Pengurus Program
$29.6K
Pengurus Projek
$24.5K
Jualan
$141K
Arkitek Penyelesaian
$201K
Penulis Teknikal
$29.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Razorpay, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

7 years post-termination exercise window.

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Razorpay je Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $200,862. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Razorpay je $63,845.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Razorpay

Syarikat Berkaitan

  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Hevo
  • Revature
  • Piano
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain