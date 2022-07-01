Direktori Syarikat
Raya
Raya Gaji

Gaji Raya berkisar dari $4,534 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $190,950 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Raya. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K
Penganalisis Perniagaan
$4.5K
Saintis Data
$11.9K

Pengurus Produk
$191K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Raya ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $190,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Raya ialah $93,470.

