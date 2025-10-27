Direktori Syarikat
Rapyd
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Rapyd Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United Arab Emirates di Rapyd berjumlah AED 441K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rapyd. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Jumlah setahun
AED 441K
Tahap
Backend Developer
Asas
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Rapyd in United Arab Emirates berada pada jumlah pampasan tahunan AED 516,795. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rapyd untuk peranan Jurutera Perisian in United Arab Emirates ialah AED 431,998.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Rapyd

Sumber Lain