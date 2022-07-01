Direktori Syarikat
Ralph Lauren
Ralph Lauren Gaji

Gaji Ralph Lauren berkisar dari $18,296 dalam jumlah pampasan setahun untuk Cybersecurity Analyst di peringkat rendah hingga $218,900 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ralph Lauren. Dikemas kini terakhir: 10/25/2025

Cybersecurity Analyst
Median $18.3K
Operasi Perniagaan
$78.4K
Penganalisis Perniagaan
$61.7K

Saintis Data
$25.4K
Sumber Manusia
$71.6K
Information Technologist (IT)
$25K
Pereka Produk
$80.4K
Pengurus Produk
$90.5K
Jualan
$155K
Jurutera Perisian
$219K
Arkitek Penyelesaian
$53.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ralph Lauren ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $218,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ralph Lauren ialah $71,640.

