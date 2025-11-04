Direktori Syarikat
Pakej pampasan Pengurus Produk median in United States di Rakuten Americas berjumlah $221K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Rakuten Americas.

Pakej Median
Apakah tahap kerjaya di Rakuten Americas?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Rakuten Americas in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $272,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Rakuten Americas untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $197,000.

