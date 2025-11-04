Direktori Syarikat
Pakej pampasan Pengurus Produk median in Japan di Raksul berjumlah ¥10.76M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Raksul. Kemaskini terakhir: 11/4/2025

Pakej Median
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Jumlah setahun
¥10.76M
Tahap
G4
Asas
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Raksul?
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Raksul in Japan berada pada jumlah pampasan tahunan ¥12,700,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Raksul untuk peranan Pengurus Produk in Japan ialah ¥10,757,930.

