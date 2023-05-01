Rain Gaji

Gaji Rain berkisar dari $48,240 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $128,342 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Rain . Dikemas kini terakhir: 9/17/2025