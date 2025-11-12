Direktori Syarikat
Radix Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Brazil di Radix berjumlah R$126K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Radix. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Pakej Median
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Jumlah setahun
R$126K
Tahap
Senior
Asas
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Radix?
Penyerahan Gaji Terkini
Penyerahan Gaji Terkini

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Radix in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$228,092. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Radix untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Brazil ialah R$125,571.

Sumber Lain