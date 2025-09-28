Direktori Syarikat
Quantum Health
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Quantum Health Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Quantum Health berjumlah $107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Quantum Health. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Quantum Health
Software Engineer
Columbus, OH
Jumlah setahun
$107K
Tahap
hidden
Asas
$104K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.5K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Quantum Health?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Quantum Health in United StatesJurutera Perisian职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$123,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Quantum Health in United StatesJurutera Perisian职位的年度总薪酬中位数为$106,500。

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Quantum Health

Syarikat Berkaitan

  • Apple
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain