Pampasan Penyelidik UX in United States di Qualtrics berjumlah $145K seyear untuk L4. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)