Direktori Syarikat
Qualtrics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Software Test Engineer

  • Semua Gaji Software Test Engineer

Qualtrics Software Test Engineer Gaji

Pakej pampasan Software Test Engineer median in United States di Qualtrics berjumlah $136K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Jumlah setahun
$136K
Tahap
L4
Asas
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Qualtrics?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Software Test Engineer tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Software Test Engineer en Qualtrics in United States tiene una compensación total anual de $207,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de jobFamilies.Software Test Engineer in United States es $136,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualtrics

Syarikat Berkaitan

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain