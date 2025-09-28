Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Qualtrics berkisar dari $342K seyear untuk Associate Manager hingga $382K seyear untuk Senior Director of Engineering. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $415K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)