Qualtrics Jualan Gaji

Pampasan Jualan in United States di Qualtrics berkisar dari $138K seyear untuk L3 hingga $390K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $138K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Lihat 2 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Jualan na Qualtrics in United States situa-se numa remuneração total anual de $389,667. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualtrics para a função de Jualan in United States é $100,300.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualtrics

