Purata jumlah pampasan Operasi Pemasaran in Germany di Qualtrics berkisar dari €53K hingga €72.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

€56.7K - €68.6K
Germany
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Operasi Pemasaran bei Qualtrics in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €72,322. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Qualtrics für die Position Operasi Pemasaran in Germany beträgt €52,994.

