Qualtrics Saintis Data Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

SGD 210K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Qualtrics in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 135,972. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualtrics untuk peranan Saintis Data in Singapore ialah SGD 99,635.

