Purata jumlah pampasan Operasi Khidmat Pelanggan di Qualtrics berkisar dari $128K hingga $185K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$145K - $168K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$128K$145K$168K$185K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Khidmat Pelanggan di Qualtrics berada pada jumlah pampasan tahunan $185,105. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualtrics untuk peranan Operasi Khidmat Pelanggan ialah $127,551.

