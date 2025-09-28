Direktori Syarikat
Qualtrics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Operasi Perniagaan

  • Semua Gaji Pengurus Operasi Perniagaan

Qualtrics Pengurus Operasi Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Operasi Perniagaan di Qualtrics berkisar dari MX$1.07M hingga MX$1.45M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualtrics. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Pengurus Operasi Perniagaan penyerahans di Qualtrics untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

MX$3.1M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan MX$581K+ (kadang kala MX$5.81M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualtrics, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Operasi Perniagaan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Kõrgeima palgaga Pengurus Operasi Perniagaan ametikoha palgapakett ettevõttes Qualtrics on aastase kogutasuga MXMX$28,148,574. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualtrics Pengurus Operasi Perniagaan ametikoha keskmine aastane kogutasu on MXMX$20,626,107.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualtrics

Syarikat Berkaitan

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain