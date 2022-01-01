Direktori Syarikat
Qualia
Qualia Gaji

Gaji Qualia berkisar dari $55,275 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $256,959 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Qualia. Dikemas kini terakhir: 9/18/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $170K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $200K
Khidmat Pelanggan
$55.3K

Saintis Data
$118K
Pemasaran
$102K
Perekrut
Median $155K
Jualan
$85.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$257K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Qualia, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Qualia ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $256,959. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualia ialah $136,300.

