Direktori Syarikat
Qualcomm
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Mekanikal

  • Semua Gaji Jurutera Mekanikal

  • Greater Taipei Area

Qualcomm Jurutera Ujian Gaji di Greater Taipei Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualcomm. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Kami hanya memerlukan 4 lagi Jurutera Mekanikal penyerahans di Qualcomm untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (16.65% separuh tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (16.65% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Mekanikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Ujian di Qualcomm in Greater Taipei Area berada pada jumlah pampasan tahunan NT$2,269,629. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk peranan Jurutera Ujian in Greater Taipei Area ialah NT$1,813,965.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualcomm

Syarikat Berkaitan

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain