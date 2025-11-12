Direktori Syarikat
Qualcomm Jurutera Perkakasan Terbenam Gaji di Greater San Diego Area

Pampasan Jurutera Perkakasan Terbenam in Greater San Diego Area di Qualcomm berkisar dari $154K seyear untuk Hardware Engineer hingga $453K seyear untuk Principal Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater San Diego Area berjumlah $300K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualcomm. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$154K
$119K
$23.2K
$12K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (16.65% separuh tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (16.65% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan Terbenam di Qualcomm in Greater San Diego Area berada pada jumlah pampasan tahunan $452,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk peranan Jurutera Perkakasan Terbenam in Greater San Diego Area ialah $255,000.

