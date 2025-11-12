Direktori Syarikat
Qualcomm
  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • Jurutera ASIC

  • Taiwan

Qualcomm Jurutera ASIC Gaji di Taiwan

Pampasan Jurutera ASIC in Taiwan di Qualcomm berkisar dari NT$1.63M seyear untuk Hardware Engineer hingga NT$4.32M seyear untuk Staff Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in Taiwan berjumlah NT$1.85M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualcomm. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (16.65% separuh tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (16.65% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perkakasan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera ASIC di Qualcomm in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$5,660,917. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qualcomm untuk peranan Jurutera ASIC in Taiwan ialah NT$3,402,331.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Qualcomm

Sumber Lain