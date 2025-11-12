Pampasan Jurutera ASIC in San Francisco Bay Area di Qualcomm berkisar dari $180K seyear untuk Hardware Engineer hingga $519K seyear untuk Principal Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $245K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualcomm. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$180K
$139K
$21.3K
$20.3K
Senior Hardware Engineer
$221K
$170K
$36.8K
$14.2K
Staff Hardware Engineer
$278K
$199K
$58.3K
$20.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (16.65% separuh tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (16.65% separuh tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)