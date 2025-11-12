Pampasan Jurutera ASIC in Greater Taipei Area di Qualcomm berkisar dari NT$1.63M seyear untuk Hardware Engineer hingga NT$4.32M seyear untuk Staff Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Taipei Area berjumlah NT$1.85M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qualcomm. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (16.65% separuh tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (16.65% separuh tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Qualcomm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)