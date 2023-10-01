QSC Gaji

Gaji QSC berkisar dari $35,926 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $137,700 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas QSC . Dikemas kini terakhir: 9/17/2025