Qohash Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Qohash berjumlah CA$153K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Qohash. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Pakej Median
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Jumlah setahun
CA$153K
Tahap
Senior
Asas
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Qohash?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Qohash in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$201,407. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Qohash untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$153,331.

