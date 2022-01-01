Direktori Syarikat
QAD
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

QAD Gaji

Gaji QAD berkisar dari $10,961 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $127,251 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas QAD. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $11K
Pengurus Produk
$65.6K
Jualan
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$62.3K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

QAD şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $127,251 tazminatla Jualan at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
QAD şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,944 tutarındadır.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk QAD

Syarikat Berkaitan

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain