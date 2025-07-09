Direktori Syarikat
Purdue University Gaji

Gaji Purdue University berkisar dari $19,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $132,335 untuk Jumlah Ganjaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Purdue University. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $72K

Saintis Penyelidikan

Jurutera Kimia
Median $70K

Jurutera Penyelidikan

Jurutera Mekanikal
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Pembantu Pentadbiran
$19.9K
Saintis Data
$119K
Jurutera Elektrik
$34.3K
Pereka Grafik
$41.4K
Jurutera Perkakasan
$29.9K
Sumber Manusia
$47.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$39K
Pengurus Projek
$77.6K
Jumlah Ganjaran
$132K
Kepercayaan dan Keselamatan
$98K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Purdue University ialah Jumlah Ganjaran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $132,335. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Purdue University ialah $41,392.

