Public.com Gaji

Gaji Public.com berkisar dari $152,235 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $169,150 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Public.com . Dikemas kini terakhir: 10/24/2025