PT Pertamina Gaji

Gaji PT Pertamina berkisar dari $2,731 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $9,766 untuk Jurutera Mekanikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas PT Pertamina . Dikemas kini terakhir: 10/24/2025