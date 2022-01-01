Proxy Gaji

Gaji Proxy berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $184,075 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Proxy . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025