Direktori Syarikat
Proton
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Proton Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Proton. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 1 lagi Pengurus Kejuruteraan Perisian penyerahan di Proton untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Proton in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 198,260. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proton untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Switzerland ialah CHF 145,277.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Proton

Syarikat Berkaitan

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Uber
  • Facebook
  • Snap
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain