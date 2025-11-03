Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Penganalisis Keselamatan Siber di Proton berkisar dari CHF 18.9K hingga CHF 26.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Proton. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di Proton berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 26,477. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proton untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah CHF 18,945.

