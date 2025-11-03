Direktori Syarikat
Proton Pereka Produk Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Proton. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Proton in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 48,093. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proton untuk peranan Pereka Produk in Switzerland ialah CHF 33,874.

