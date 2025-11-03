Direktori Syarikat
Proton
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

Proton Pemasaran Gaji

Purata jumlah pampasan Pemasaran in France di Proton berkisar dari €75.6K hingga €107K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Proton. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

€85.9K - €102K
France
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€75.6K€85.9K€102K€107K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pemasaran penyerahans di Proton untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pemasaran tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Proton in France berada pada jumlah pampasan tahunan €107,356. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proton untuk peranan Pemasaran in France ialah €75,616.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Proton

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain