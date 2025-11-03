Direktori Syarikat
Proton
Proton Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in North Macedonia di Proton berkisar dari MKD 482K hingga MKD 658K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Proton. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Proton, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perkhidmatan Pelanggan di Proton in North Macedonia berada pada jumlah pampasan tahunan MKD 657,762. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proton untuk peranan Perkhidmatan Pelanggan in North Macedonia ialah MKD 481,981.

