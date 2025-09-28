Pampasan Pengurus Produk in Poland di Procter & Gamble berkisar dari PLN 346K seyear untuk B2 hingga PLN 407K seyear untuk B3. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 331K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
