Procter & Gamble Pengurus Produk Gaji

Pampasan Pengurus Produk in Poland di Procter & Gamble berkisar dari PLN 346K seyear untuk B2 hingga PLN 407K seyear untuk B3. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 331K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Apakah tahap kerjaya di Procter & Gamble?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Procter & Gamble in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 547,756. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk peranan Pengurus Produk in Poland ialah PLN 306,552.

