Procter & Gamble Pereka Produk Gaji

Pampasan Pereka Produk in United States di Procter & Gamble berjumlah $93.5K seyear untuk B1. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $107K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
B1
Product Designer
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Procter & Gamble?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Procter & Gamble in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $162,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $107,000.

