Pampasan Jurutera Mekanikal in United States di Procter & Gamble berkisar dari $101K seyear untuk B1 hingga $188K seyear untuk B3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $102K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
