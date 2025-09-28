Direktori Syarikat
Procter & Gamble
  • Gaji
  • Jurutera Mekanikal

  • Semua Gaji Jurutera Mekanikal

Procter & Gamble Jurutera Mekanikal Gaji

Pampasan Jurutera Mekanikal in United States di Procter & Gamble berkisar dari $101K seyear untuk B1 hingga $188K seyear untuk B3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $102K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Apakah tahap kerjaya di Procter & Gamble?

Jawatan Termasuk

Manufacturing Engineer

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Mekanikal at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $187,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Jurutera Mekanikal role in United States is $102,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Procter & Gamble

Sumber Lain